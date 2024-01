Weißensee. Musikantenstammtisch feiert 90. Auflage in Weißensees Rastbrauerei

Matthias Bardehles Interpretation von Freddy Quinns „So schön war die Zeit“ stand am Freitagabend Anfang der 90. Auflage des „Musikantenstammtischs“. Der Buttstädter legte damit vor vollem Haus in Weißensees Ratsbrauerei quasi das Rückblicksmotto vor. Seit 1992 haben Werner Aßmann und Claus Görner die beliebte Gratis- und Mitmach-Musikreihe in Sömmerda und Umgebung am Leben erhalten.