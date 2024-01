Sömmerda. Gedenk- und Bildungsort auf ehemaligem Rheinmetall-Gelände soll im September eröffnet werden

Vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Seit 1996 ist dieser Tag in der Bundesrepublik der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. „Auch die Stadt Sömmerda sieht sich in der Pflicht, die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrechtsregime an die folgenden Generationen weiterzugeben und gerade jungen Menschen die Beschäftigung mit der NS-Geschichte in unserer Stadt zu ermöglichen“, betonte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) am Samstag im Stadtarchiv.