Sömmerda. Stadtteilfest mit dem Flair eines Weihnachtsmarkts - nur um Januar und ohne Stress

Was einmal funktioniert hat, kann auch ein zweites Mal klappen. So dachten es sich die Organisatoren und schickten am Samstag „Böbis bunten Wintermarkt“ in die Wiederholung. Der kaltjahreszeitliche Ableger von „Böbi kunterbunt“ (Bestandteil der interkulturellen Woche im September) sollte daherkommen wie ein Weihnachtsmarkt - nur eben schon Ende Januar „und ohne den Stress“.