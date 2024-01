Buttstädt. Der Buttstädter Camposanto war am Montag Schauplatz für Dreharbeiten zum Film „Bach – eine Weihnachtsgeschichte“.

Auf dem historischen Friedhof Camposanto in Buttstädt wurde am Montag für den Film „Bach – eine Weihnachtsgeschichte“ gedreht. Vor dem Eingang standen einige Produktions-, Ausstattungs-, Verpflegungs- und Sanitärlastwagen, die ein Durchkommen für andere Autos in der Straße Am Alten Friedhof fast unmöglich machten. Die Dreharbeiten auf dem Friedhof dauerten den gesamten Tag an.