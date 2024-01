Landkreis Sömmerda. Der Fraktionsvorsitzende im Kreistag bewirbt sich um das Amt des Landrats, der Landtagsabgeordnete will sein Direktmandat verteidigen.

Bei der Aufstellungsveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) Sömmerda am 27. Januar in Schallenburg wurden Stefan Schröder und Torsten Czuppon mit 100 Prozent der Stimmen als Kandidaten für die in diesem Jahr bevorstehenden Wahlen gewählt, informierte die Partei im Nachgang. So sei Stefan Schröder, Fraktionsvorsitzender im Kreistag, mit dieser überwältigenden Zustimmung zum Landratskandidaten und Torsten Czuppon, seit 2019 Mitglied des Thüringer Landtags, ebenso überzeugend zum Landtagskandidaten gewählt worden.