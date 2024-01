Rastenberg/Kaiserslautern. Malte Braun aus Rastenberg drückt dem FCK fest die Daumen - aus Gründen

Malte Braun (Foto) hat am Mittwoch (31. Januar) Geburtstag. Der junge Fußballer wird 13 und fiebert dem Jubeltag ganz besonders entgegen. Am Abend (20.45 Uhr) spielt schließlich im DFB-Pokal der 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC um den Einzug ins Halbfinale. Malte aus Rastenberg, auch Papa Marko ist bekennender FCK-Fan, drückt den „roten Teufeln“ nicht nur ganz fest die Daumen, er ist selbst einer. Seit dem 1. Juli 2023 trägt er das Trikot der Lauterer. In deren U13-Team spielt er im zentralen Mittelfeld. Malte gehörte zuvor seit Ostern 2016 der Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss Jena an.