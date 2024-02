Buttstädt. Im Alten Stadtgut ist der erste von diesmal sogar fünf Donnerstagsmärkten gut frequentiert

„So viele Tiere! Ich bin gerade sehr froh und glücklich!“, sagt Julia Deubler am Donnerstagmorgen. Die junge Frau verantwortet in der Gemeindeverwaltung auch das Marktwesen. Und gerade hat sie, kurz nach 8 Uhr, einen ersten Blick ins Alte Stadtgut am Markt geworfen. Es ist Taubenmarkt in Buttstädt.