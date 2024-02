Große Freude in der Kindertagesstätte „Glückliche Zukunft“ in Sömmerda. An der Übergabe der neuen Fahrzeuge nahmen neben den Kindern auch Andrea Heidenreich, Ines Schäfer, Ariane Becke, Daniel Voigt, Bastian Wulf und Günter Herold (von links) teil. © Funke Medien Thüringen | Annett Kletzke