Weißensee. Zu Pfingsten will die Stadt an das älteste deutsche Reinheitsgebot für das Brauen von Bier erinnern, das 1434 in Weißensee niedergeschrieben wurde.

„Das Bierfest werden wir feiern“, freut sich Weißensees Bürgermeister Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee). Die Stadt hatte die Organisation und Durchführung des Festes ausgeschrieben, weil sie die Ausrichtung selbst nicht mehr stemmen kann. Diese Woche erteilte der Hauptausschuss den Zuschlag einem Erfurter Schaustellerbetrieb, der im vergangenen Jahr auch schon für das Wasserfest in Weißensee verantwortlich war.