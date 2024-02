Kölleda. Unterfangung soll Baufortgang an Bahnhofstraße ermöglichen

Über eine Eilentscheidung von Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) hat Bauamtsleiter René Wicht am Dienstagabend den Grundstücks- und Bauausschuss der Stadt Kölleda in Kenntnis gesetzt. In Auftrag gegeben worden seien die Planungsleistungen zur Herstellung einer Unterfangung. Gewährleisten soll diese, dass die geplante geförderte Sanierung der Oberen Bahnhofstraße im Frühjahr fortgesetzt werden kann. Der Ausbau hätte ursprünglich bereits im Dezember 2023 abgeschlossen sein sollen.