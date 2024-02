Sömmerda. Tanzen und Fasching sind die Leidenschaft von Marie Voigt aus Sömmerda. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde die 23-Jährige ausgezeichnet.

Am Anfang eines Jahres, vor und während der Faschingszeit, geht Marie Voigt im Grunde jeden Abend zu irgendeiner Probe. Tanzen, tanzen, tanzen – selbst oder als Trainerin, üben mit den Trommlern und der Showgruppe „Kleine Feiglinge“ des Faschingsclubs Rot-Weiß (FCR) stehen dann an. Für ihr ehrenamtliches Engagement wird Marie Voigt aus Sömmerda von der Sparkassenstiftung Sömmerda mit dem Bürgerpreis „für mich, für uns, für alle“ 2023 in der Kategorie „U25“ geehrt.