Landkreis Sömmerda. Über Handarbeiten in der Bibliothek, einen Baby- und Kindersachenbasar in Frohndorf und die online-Zulassung von Fahrzeugen.

Stricken ist für Brigitte Bauer und Heidrun Fackelmann kein Problem. Rechte und linke Maschen gehen den beiden Frauen gut von der Hand. Jetzt wollen sie sich im Stricken von Socken versuchen. Speziell für die Ferse brauchen sie Hilfe und haben deshalb das Handarbeitscafé in der Stadt- und Kreisbibliothek in Sömmerda aufgesucht. Immer am ersten Donnerstag im Monat steht Sandra Bleichrodt ab 16 Uhr allen, die sich im Stricken, Sticken oder Häkeln versuchen wollen, Rede und Antwort. Auch ihre Tochter Katharina (rechts) und Ina Rippel machten gern von dem gemeinsamen Treff Gebrauch.