Bilzingsleben. Klaus Fischer, der Geschäftsführer der Waldgaststätte Cleric, weist auf „gefährliche“ Lage am Radweg hin

Bereits Mitte Januar hatte Klaus Michael Fischer, der Geschäftsführer der KMF Gastro GmbH, zu der die Waldgaststätte Cleric in Bilzingsleben und die Bowlingbahn in Kindelbrück gehören, Alarm geschlagen. Über die sozialen Medien hatte er, auf den gesperrten Radweg, der direkt von der Gaststätte in den Wald führt, informiert. Der Hang war durchgeweicht, sodass er Bäumen keinen Halt mehr bot. „Jetzt sind die Befürchtungen eingetreten. Der Hang hat sich in Bewegung gesetzt“, so der Unternehmer am Wochenende. Er bittet, die Absperrungen einzuhalten. Alles andere sei einfach „nur gefährlich“. Für die neue Woche haben sich erneut Fachleute des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz angekündigt. Bereits im Januar hatte es Untersuchungen gegeben.