Noch klafft ein großes Defizit im Haushaltsentwurf, doch dem Stadtrat soll am 19. Februar ein ausgeglichenes Zahlenwerk zum Beschluss vorliegen.

Was die Stadt Weißensee in diesem Jahr für welche Projekte ausgeben kann und welche Einnahmen die Kommune erwartet, ist im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 festgeschrieben, der am 19. Februar von Stadtrat beschlossen werden soll. Das Zahlenwerk sei fraktionsübergreifend bereits vorbesprochen worden, sagte Bürgermeister Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee).