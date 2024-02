Sömmerda. Stadt und Museum wollen aktuellen Stand vorstellen

Zu einer Vorstellung des Standes der Planungen für die Gedenkorte zum KZ-Außenlager Sömmerda und zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus laden das Historisch-Technische Museum und die Stadt Sömmerda Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in den Saal des Dreyse-Hauses, Weißenseer Straße 15, ein. Zunächst stellt Dr. Hans-Diether Dörfler, Stadtarchivar und Museumsleiter, das Detailkonzept für die geplanten Gedenkorte einschließlich einer Zeitplanung bis 2026 vor. Es folgt ein Bericht über die Auslobung des Kunstwerks zur Erinnerung an die 1301 ungarischen Jüdinnen, die vom September 1944 bis April 1945 zur Zwangsarbeit im Werk Sömmerda der Rheinmetall-Borsig AG gezwungen wurden.