Im Jubiläumsjahr gibt es an vier Büttenabenden ein abwechslungsreiches Programm des FCO mit tollen Kostümen, schönen Choreografien und vielen Gags.

Die Premiere ist gelaufen, an den ersten beiden Büttenabenden des Faschingsclub Orlishausen wurde gefeiert bis tief in die Nacht. Der FCO begeht in diesem Jahr seine 65. Saison – und von Altersmüdigkeit gibt es keine Spur.