Landkreis Sömmerda. Der Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“ ruft am 15. Juni wieder zum Mitmachen auf – diesmal allerdings nur an einem Ort und an einem Tag.

Nach der Premiere vor zwei Jahren soll es 2024 eine Neuauflage der Allianz-Thüringer-Becken-Olympiade geben, informierte die Stadtverwaltung. Allerdings gebe es diesmal ein verändertes Konzept, wobei die Grundidee des Wettstreits die gleiche bleibe: ein interkommunaler sportlicher Wettstreit zwischen den Allianz-Kommunen Sömmerda, Kindelbrück, Straußfurt, Buttstädt und Rastenberg in verschiedenen Sportarten.

red