Olbersleben. Arbeiten gewinnen an Tempo, jetzt werden die Borde gesetzt

Am Schänkplatz in Olbersleben gehen die Arbeiten in die heiße Phase. Es herrscht Betrieb auf der Baustelle. Technik und Arbeiter sind im Einsatz. „In den nächsten Tagen wird das Planum hergestellt und dann auch gleich damit begonnen, die Borde zu setzen“, berichtet Buttstädts Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) auf Nachfrage. Bei einer Bauberatung letzte Woche war beschlossen worden, dass Laternen umgesetzt werden sollten.