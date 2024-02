Denny Uttrodt betreibt ein kleines Partyboot. Wichtig ist ihm aber auch eine intakte Natur.

Der Alperstedter See ist sein Revier. Denny Uttrodt – oder für viele einfach „Treibgut-Denny“ – ist ein vielseitiger Mensch. Ein Globetrotter, der nun sein Zuhause in Weißensee gefunden hat. Dort sesshaft zu werden, war für den gebürtigen Andislebener nicht einfach. „Von Berlin-Weißensee nach Weißensee am Gondelteich – das ist ein riesiger Unterschied“, sagt der 45-Jährige. Doch der Mut wurde belohnt. Seit zwei Jahren tourt Uttrodt mit seinem Partyboot „Treibgut“ über den Alperstedter See.