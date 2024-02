Gleich in mehreren Orten wird Straßenkarneval gefeiert, wegen der Umzüge sind teilweise die Straßen gesperrt. Es gibt auch zahlreiche Faschingspartys für die Großen und die Kleinen.

Bevor am Aschermittwoch (fast) alles vorbei ist, drehen die Narren am Wochenende noch einmal richtig auf, der Landkreis Sömmerda ist fest in der Hand der Faschingsfreunde.