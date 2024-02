Lucas Rehnelt überzeugte bei „Jugend musiziert“ mit Liedern, Tanzeinlagen und Sprechtexten in der Kategorie „Musical“.

Über einen schönen Erfolg beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Suhl kann die Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ in Sömmerda berichten. Lucas Rehnelt, Schüler der Gesangsklasse, hat am Wochenende mit einer Bewertung von 24 Punkten die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Sondershausen in der Kategorie Musical geschafft.