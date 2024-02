Sömmerda. Sabine und Andreas Florian bereiten Beach-Event in Leubingen vor und nehmen an zahlreichen Wettbewerben teil

Das „1. Bodypainting Event am Beach“ ist in Sack und Tüten. „Die Finanzierung steht“, berichtet Andreas Florian, der mit seiner Frau Sabine die letzten Wochen und Monate viele Klinken geputzt hat. Klaffte im November noch eine Finanzierungslücke für die Großveranstaltung am 29. Juni am Beachclub in Leubingen, ist das Loch jetzt gestopft.