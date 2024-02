Der Standort im Gewerbegebiet Kiebitzhöhe ist ebenso betroffen wie der Würzburger Stammsitz.

Beim Unternehmen „va-Q-tec“ mit Hauptsitz in Würzburg hat es Entlassungen gegeben. Berichtet hat davon zuerst die „Main-Post“. Die Zeitung meldet, dass am Stammsitz um die 40 Beschäftigte auf die Straße gesetzt wurden. Firmenchef Joachim Kuhn habe von „Personalanpassungen im Zuge der Transformation“ gesprochen. Die Regionalzeitung aus Franken vermutet wirtschaftliche Probleme bei dem in den letzten Jahren, vor allem wegen seiner während Corona für den Impfstofftransport begehrten Transportboxen, überaus erfolgreichen Unternehmen.