Banküberfall und Rathaussturm – der Faschingsclub Rot-Weiß zieht am Donnerstag durch die Kreisstadt und bietet gemeinsam mit dem Tanzsportverein an mehreren Stationen ein Programm.

Natürlich haben es die Narren in Sömmerda auch in diesem Jahr geschafft, das Rathaus zu erstürmen, den Schlüssel zu erbeuten und der Kämmerin die Stadtkasse zu entreißen. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) und seine Verwaltung waren am Donnerstag eigens für diesen Anlass in das sonst wegen Bauarbeiten derzeit nicht genutzte Gebäude gezogen.