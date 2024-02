Sömmerda. Nach dem ersten integrativen Sportfest in Sömmerda erhalten Finneck-Teilnehmer ihre Auszeichnungen

Der Speisesaal der Hauptwerkstatt der Stiftung Finneck am Unterwege in Sömmerda sieht am Freitag (9. Februar) nach Fasching aus. Es ist ja auch die Zeit dafür. In einem Nebenraum gibt es aber an diesem Vormittag keine Karnevalsorden, sondern Auszeichnungen für sportliche Leistungen: Medaillen, Urkunden und Sportabzeichen.