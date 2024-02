Ostramondra. Sanierung, Umbau und Erweiterung sind aktuelles „Leuchtturmprojekt“ der Gemeinde

Es tut sich was am Ostramondraer Sportlerheim. „Wir wären gern schon weiter“, sagt Bürgermeisterin Madeline Temme (parteilos) mit Blick auf das, wie sie sagt, aktuelle „Leuchtturmprojekt“ in der zur Verwaltungsgemeinschaft Kölleda gehörenden Gemeinde mit 460 Einwohnern. Das zuletzt (und immer noch) bauunfreundliche Wetter habe es verhindert. „Baubeginn war ja schon letztes Jahr, die Witterung war nur nicht auf unserer Seite“, sagt Temme.