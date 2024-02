Jahrelang war das Projekt immer wieder verschoben worden, nun ist der alternative Rettungsweg für die Altstadt wieder ohne Lastbeschränkung befahrbar.

Zehn Monate war die Flutgrabenbrücke im Biegenweg in Sömmerda seit der Baustelleneinrichtung am 3. April 2023 gesperrt, am Freitag wurde der Ersatzneubau nun offiziell abgeschlossen und das Bauwerk freigegeben. Die Brücke, die Zufahrt für die angrenzende Gartenanlage und für landwirtschaftliche Fahrzeuge ist und als alternativer Rettungsweg einen besonderen Status für die Altstadt besitzt, kann jetzt wieder ohne Lastbeschränkung genutzt werden.