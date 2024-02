Eine Anruferin hatte eine starke Rauchentwicklung im Gebäude gemeldet.

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in die Feldstraße gerufen. Eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss war gemeldet worden, informierte Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Acht Fahrzeuge von den Feuerwehren Sömmerda, Orlishausen und Frohndorf rückten aus. Die Einsatzkräfte nahmen im Gebäude Brandgeruch wahr und kontrollierten alle drei Wohneinheiten, stellten aber keinen Brand fest. Vermutlich hatte jemand seinen Ofen angeheizt, sodass es eine starke Rauchentwicklung gab, so Schönfeld.