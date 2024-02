Über Kunstschnee und erste Farbtupfer in der Natur.

Welch wunderbarer Anblick: Seit Tagen stehen die Winterlinge schon in schönster gelber Blüte, auch die ersten Schneeglöckchen recken die Köpfe in die Sonne. Während im Thüringer Wald mit Kunstschnee noch versucht wird, die Wintersaison aufrechtzuerhalten und für Skifahrer und Rodler gute Bedingungen zu schaffen, freue ich mich jedes Jahr aufs Neue riesig über die ersten Farbtupfer in der Natur.