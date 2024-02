Der Storch ist wieder da. Am 12. Januar hatte Gabriele Reichenbach den Storch auf seinem angestammten Horst auf einem ausgedienten Schornstein in Großbrembach das erste Mal in diesem Jahr gesehen. Er blieb allerdings nur zwei Tage. Nun hat sie den Storch am 10. Februar wieder gesichtet und ist gespannt, ob er bleibt. © Gabriele Reichenbach | Gabriele Reichenbach