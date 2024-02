Kölleda. Beim Faschingsumzug ziehen 33 Wagen und Fußgruppen durch die Stadt und damit so viele wie noch nie in den vergangenen Jahren. Trotz Regens ist die Laune super.

Wild und ausgelassen zogen die Narren am Sonntag in Kölleda durch die Straßen. 33 Wagen und Fußgruppen hatten am Vormittag in der Angerstraße Aufstellung genommen, so viele wie in den vergangenen Jahren noch nie, freuten sich die Organisatoren von Evento, Kölledaer Faschingsclub und Stadt. Der Himmel war zwar grau, der Zug aber kunterbunt.