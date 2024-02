Rastenberg. Rastenbergs Kindertagesstätte ist derzeit Baustelle

Die Kinder in der Rastenberger Kita „Blumenwiese“ haben derzeit eine Menge zu gucken. Witterungsbedingt hat es länger gedauert, aber nun wird eifrig gebaut. Schwere Technik kann bestaunt werden. Auf dem Freigelände der vom DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern getragenen Einrichtung entsteht im Auftrag der Kommune eine Rollerbahn. Die Arbeiten führt das Erfurter Landschaftsbauunternehmen Simonsen aus. Die Fachfirma aus der Landeshauptstadt ist derzeit auch bei der Neugestaltung des Schänkplatzes in Olbersleben im Einsatz. Im Bau-, Grundtücks- und Umweltausschuss der Stadt Rastenberg wird am Donnerstag, 15. Februar, auch über eine die Kita betreffende Eilentscheidung informiert. Es geht um einen Metallzaun für die Einrichtung.