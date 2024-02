Sömmerda. Gesprächsrunde auch mit Landratskandidatin Temme

Der Kreisverband Die Linke in Sömmerda lädt am Mittwoch, dem 14. Februar 2024, um 18 Uhr seine Mitglieder, Verbände und Vereine zum Neujahrsempfang in das Bürgerbüro in Sömmerda zu einem politischen Gedankenaustausch ein. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Stephan Worbs. Diskussionspartner sind Bürgermeister Ralf Hauboldt, die parteilose Landratskandidatin Madeline Temme, die von den Kreisverbänden von Bündnis 90/Die Grünen, der Freien Wähler, der SPD und der Linken unterstützt wird, Thüringens Sozialministerin Heike Werner, der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert, die Landtagsabgeordnete Iris Martin-Gehl sowie Mandatsträgerinnen und -träger von Stadtrat und Kreistag. Interessierte können sich im Büro unter der Telefonnummer 03634 621367 anmelden.