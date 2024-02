Bilzingsleben. Fachleute warnen vor Betreten des abgesperrten Bereiches

Der Regen am Wochenende hat wohlmöglich dazu beigetragen, dass der abgesperrte Hang am Steinzeit-Radweg bei Bilzingsleben weiter rutscht. Inzwischen habe sich ein Rinnsal mit Kalkauswaschungen gebildet, das in den Mühlbach, einen Altarm der Wipper, läuft und diesen hell färbt, berichtete am Montag Manuela Lilie, die in der nahe gelegenen Waldgaststätte arbeitet. Sie hat die Veränderungen im Bild festgehalten.