Die Stadt- und Kreisbibliothek hat rund 50.000 Medien in ihrem Bestand. Ein Blick in die Statistik verrät einiges über die Vorlieben der Nutzer.

Uneinholbar an der Spitze der Beliebtheit steht in der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda kein Buch, sondern eine speziell für kleine Kinder konzipierte Audiobox. Die Toniebox wurde im vergangenen Jahr 80 mal entliehen, berichtet Bibliotheksleiterin Anne Schmidt. Die dazugehörigen Figuren natürlich noch viel öfter. Mehr als 200 Exemplare befinden sich im Bestand der Bücherei im Sömmerdaer Dreyse-Haus. „Die Vitrine ist eigentlich immer ziemlich leer“, weiß Anne Schmidt. Am beliebtesten war die Hörfigur „Alles Schule!“, wo der kleine Rabe Socke bei seinen ersten Tagen und Wochen in der Schule begleitet wird.