Landkreis Sömmerda. Ärzte im Landkreis Sömmerda können bis zu 60.000 Euro für Praxisneugründungen oder -übernahmen erhalten

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Thüringen fördert auch in diesem Jahr die Ansiedlung von ambulant tätigen Ärzten in Thüringen, berichtet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen. In insgesamt elf Regionen bestehen für die Niederlassung oder Übernahme einer Praxis als Hausärztin oder Hausarzt Fördermöglichkeiten. Darunter ist auch der Landkreis Sömmerda. Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gera-Aue werden wegen des zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs Praxisübernahmen empfohlen. Zur VG Gera-Aue gehören die Gemeinden Andisleben, Ringleben und Walschleben sowie die Stadt Gebesee mit zusammen etwa 5000 Einwohnern.