Landkreis. Gremium gibt sein Einverständnis zur Besetzung von Schulleiterstellen in Walschleben und Schloßvippach.

„Jetzt liegt es am Ministerium“, unterstrich der Sömmerdaer Landrat Harald Henning (CDU), dass der Landkreis bei der Berufung von – diesmal – zwei Schulleiterinnen nicht auf Zeit spielt. Im Gegenteil: Die Erteilung des sogenannten Benehmens zur Besetzung der Schulleiterstelle an der Staatlichen Grundschule „Hans Christian Andersen“ in Walschleben fand quasi im Handumdrehen auf die Tagesordnung. „Wir haben die Information erst am Freitag bekommen und Montag beschlossen, es noch für Mittwoch aufzunehmen“, so Henning.