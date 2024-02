Sömmerda. Aktuell erfolgen landschaftspflegerische Maßnahmen und Rückbau der Baustelleneinrichtung. Im Mai steht noch Schienenschleifen an.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Sömmerda sind so gut wie abgeschlossen, informierte auf Nachfrage Pressesprecher Jörg Bönisch von der Deutschen Bahn. Das neue Brückenbauwerk wurde Anfang November vergangenen Jahres in Betrieb genommen. Seitdem rolle der „normale Bahnverkehr“ über die neue Brücke. Zuletzt erfolgten Neuanpflanzungen von Gehölzen und landschaftspflegerische Ersatzmaßnahmen.