Andisleben. Förderverein der Kirche St. Peter und Paul will Fördertöpfe anzapfen und hat viele eigene Ideen

„Hier ist noch jede Menge Platz“, zeigt Dirk Sterzik auf den Treppenaufgang am Eingang der AndislebenerSt.-Peter-und-Paul-Kirche. Hier prangt nicht nur die Plakette der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Kiba), sondern seit Kurzem auch die des Thüringer Freistaates. „Das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft hat uns bei der Dachsanierung mit 50.000 Euro unter die Arme gegriffen. Über die Hilfe sind wir dankbar und weisen gern darauf hin“, so der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche St. Peter und Paul in Andisleben, der sich noch viele weitere Unterstützer wünscht.