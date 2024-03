Großneuhausen. Vereine veranstalten kleine und große Events für die Einwohner und ihre Gäste

Großneuhausen denkt groß. Die Vertreter der heimischen Vereine haben bei ihrer jüngsten Zusammenkunft mit Bürgermeister Torsten Köther einen umfangreichen Veranstaltungsplan abgesprochen, der sich sehen lassen kann. Kaum ein Wochenende im Jahresverlauf vergeht ohne eine Veranstaltung.

Dabei sind die Klassiker Frühjahrsputz, Kirchenkonzerte, Schützenfest mit Oldtimertreffen, Bikertreffen oder Weihnachtsmarkt ohnehin gesetzt, auch Rentnernachmittage, Sportfeste, Flohmarkt und Kleintierbörsen bereichern wieder das kulturelle Leben im Dorf.

Am kommenden Wochenende ist in der St.-Georgskirche wieder Kirchenkino angesagt. Im beheizten Gemeinderaum wird am 16. März, 20 Uhr, ein Film für Erwachsene gezeigt, einen Tag später können die Kinder ab 16 Uhr einen Film in geselliger Runde schauen. Der Dorfnachwuchs freut sich auch schon darauf, wenn am 12. April der Naturlehrpfad hinter dem Kindergarten eingeweiht wird. Hier erwarten auch neue Spielgeräte aus Holz die Mädchen und Jungen zum Toben.

Alle Vereine ziehen an einem Strang, wenn am 20. April der Frühjahrsputz ansteht. Dannach erwartet die fleißigen Helfer ein Imbiss auf dem Festplatz.