„Der Wanderer über dem Nebelmeer“, eines der bekanntesten Gemälde von Caspar David Friedrich, ist gegenwärtig in der Galerie der Gegenwart in Hamburg zu sehen. Eine Nebenrolle hatte es, an die Wand gebeamt, am Donnerstag im Roten Salon von Schloss Kannawurf. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez