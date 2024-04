Sömmerda. Die ersten drei Sitzungen dieses Jahres beleuchteten zahlreiche Themen, auch eine Ausstellung ist in Planung

Der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda (SBS) beschäftigte sich zuletzt mit der Jahresplanung für 2024, berichtet Nicole Schwarze, die beim Sozialamt der Stadt zuständig ist für den SBS. Die drei Sitzungen des ersten Quartals fanden planmäßig in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung in der Poststraße 1 statt. Die Gelegenheit, an der vorherigen Seniorensprechstunde teilzunehmen, sei von den Senioren rege genutzt worden, was zeige, wie wichtig auch diese Beratungen seien, so Schwarze.

Infostände soll es zu den verschiedenen Festen in Sömmerda wie Stadtfest, Bauernmarkt, Herbstfest der Generationen und dem Seniorensportfest geben, um das Beratungsangebot den Senioren der Stadt und der Ortsteile zur Verfügung zu stellen. In Planung sei die Teilnahme der Mitglieder an den Schulungen des Landesseniorenrates. Der SBS versuche, beim Projekt „Kinderstadt“ mitzuwirken und zu beaufsichtigen.

Das Highlight in diesem Jahr wird eine Wanderausstellung mit dem Thema „Was heißt schon alt“, welche im Sparkassentreff 1a in der Bahnhofstraße ab 13. Juni ihre Türen öffnet. Hierfür werde aktuell ein Programm mit Vorträgen, Lesungen, sportlichen Angeboten für Senioren sowie musikalischen Nachmittagen erarbeitet, so Schwarze.

Da die Stadt die Anschaffung von Sitzbänken in ihrem Haushalt eingeplant hat, wurden vom Beirat Vorschläge eingebracht, wo geeignete Standorte möglich wären, so etwa in Schallenburg „Am Hanfland“ sowie in Orlishausen/Frohndorf. Dem Bauamt wurden die Vorschläge unterbreitet. Das Seniorenforum werde für den 29. Oktober mit dem Thema „Sicherheitstag – Senioren als Verkehrsteilnehmer“ in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Sömmerda geplant.

Auch die Neuwahlen des SBS stehen in diesem Jahr an. Hier haben bereits fast alle jetzigen Mitglieder ihre Bereitschaft zur weiteren Unterstützung erklärt. Das zeige, wie gut der SBS in den letzten Jahren zusammenarbeitet, Projekte unterstützt und für jeden ein offenes Ohr habe, so Schwarze.

