Freude und Sorge im Kölledaer Museumsgarten, Frühjahrsputz in Rastenberg, Ostramondras Bürgermeisterin zu Gast in Schloss Bellevue, Kino-Saisonstart in Rastenberg, Rundwanderung durch die Schmücke und das nächste Gutshaus-Café in Tunzenhausen.