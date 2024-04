Fast 1200 Häftlinge aus dem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald in Bad Langensalza wurden am Abend des 2. April 1945 auf ihrem Marsch nach Buchenwald in der Udestedter Kirche eingepfercht. 1186 Namen haben die Udestedterin Annette Winzer und die Frauengruppe recherchiert, auf Papier gebracht und die Zettel im März 2022 zum Gedenken in der Kirche aufgehängt. © Funke Medien Thüringen | Ilona Stark