Amtsinhaberin Jeannine Zeuner will Bürgermeisterin in Markvippach bleiben. Am Sonntag wird in der Gemeinde gewählt. Weiter vorangehen soll es bei der Freiwilligen Feuerwehr. Im aktuellen Haushalt sind Mittel für die Gebäudesanierung eingestellt. © Funke Medien Thüringen | Annett Kletzke