Leserpost: Vereine ziehen an einem Strang.

Vor und an Ostern war in diesem Jahr viel los in Kleinbrembach. Darüber schreibt Sarah Berghof:

Die Häkelfrauen des Ortes leiteten das Fest mit einem liebevoll und aufwendig dekorierten Osterbrunnen in der Dorfmitte ein, den die Einwohner während der Osterzeit bestaunen konnten. Zwei Wochen vor Ostern hat der Heimatverein Kleinbrembach und der Gemeindekirchenrat Groß und Klein zum Osterbasteln bei Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen eingeladen.

Die Osterzeit in Kleinbrembach war auch 2024 sehr schön. © Sarah Berghof | Sarah Berghof

Das Highlight fand am Ostersamstag mit einer großen Ostereiersuche statt, zu der die Landgemeinde Buttstädt gemeinsam mit dem Heimatverein Kleinbrembach und den Feuerwehrvereinen Großbrembach und Kleinbrembach eingeladen hatte. Die Helfer des Osterhasen aus dem Heimatverein waren früh auf und sorgten dafür, dass alles toll dekoriert war und 500 Eier versteckt wurden.

Am Ende trafen wir uns alle am Dorfgemeinschaftshaus, wo bereits der Feuerwehrverein Großbrembach seit den frühen Morgenstunden Kesselgulasch kochte. Es schmeckte so herrlich, wie es duftete. Vielen Dank an alle, die dieses tolle Erlebnis möglich und die Kinderaugen zum Leuchten gebracht haben.

Mehr Veranstaltungen und Projekte für Jung und Alt in Kleinbrembach: www.heimatverein-kleinbrembach.de

Sarah Berghof, Vereinsvorsitzende

Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen.