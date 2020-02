In der virtuelle Präsentation in der Ausstellungshalle Steinrinne in Bilzingsleben wird ein Elefantenskelett gezeigt. Jetzt gibt es weitere Pläne.

Auch Geologie in bewegte Bilder bringen

Moderne Technik macht es möglich, in Bilzingsleben in die Lebenswelt vor 375.000 Jahren einzutauchen. In der Steinrinne werden der Homo erectus, der Mosbacher Löwe, das Waldnashorn und der eurasische Waldelefanten wieder lebendig. Die 3D-Visualisierungen bescherte dem Museum im vergangenen Jahr mit mehr als 6000 Gästen ein Besucher-Plus. Die Mitglieder der Landgemeinde Kindelbrück hat das beflügelt. In ihrer Sitzung am Montag im Rathaus stimmten die Landgemeinderäte einem weiteren Visualisierungsvorhaben zu.

Wie Maik Esser, Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kindelbrück, informiert, soll nun auch die geologische Entwicklung der Landschaft in bewegten Bildern dargestellt werden. 46.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Den Auftrag soll die Firma Monumedia aus Erfurt ausführen. Sie hatte in Kooperation mit Fachleuten aus Großbritannien, China und Deutschland auch die interaktive audiovisuelle Darstellung der Lebenswelt vor 375.000 Jahren in Szene gesetzt. Besucher bekommen somit ein Bild davon, wie der Homo erectus am Rande des Wippertals als hochspezialisierter Großwildjäger lebte. Staatskanzlei stellt Weichen Bei dem Geld, handelt es sich um Fördermittel des Freistaates Thüringen. Bewilligt wurde es 2018 für die Erneuerung und Verbesserung der Drainage- und Akklimatisierung der Fundstelle. Fördermittel in Höhe von 107.000 Euro hatte die VG Kindelbrück erhalten. Die Trockenlegungsarbeiten gingen laut Maik Esser im vergangenen Jahr über die Bühne. 36.000 Euro sind verbaut worden. Schwieriger gestaltete sich das Problem, die zu hohe Luftfeuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Maßnahmen wie Verdunkelungen und Einschränkungen des Lichteinfalles an den Fenstern seien vorgenommen worden, um den Algenbefall zu minimieren. Laut Esser sei jedoch mit Fachleuten und den zuständigen Behörden keine endgültige Lösung des Problems gefunden worden. Geeinigt werden konnte sich mit der Staatskanzlei darauf, die nicht verbrauchten Fördermittel in die Steigerung der Attraktivität der Bilzingslebener Ausgrabungsstätte zu investieren. Weiter Vorhaben sind geplant Aufgegriffen wurden Enrico Brühls Vorschlag. Der Leiter der Ausgrabungsstätte hatte die Visualisierung der geologischen Entwicklung mit der dafür notwendigen wissenschaftlichen Aufarbeitung ins Spiel gebracht. Weiteres Geld soll in eine wetterfeste Darstellung des Elefantenschädels fließen. Laut Esser wird eine Kopie des Schädels gefertigt. Darüber hinaus soll für ein schulpädagogisches Konzept für die Ausgrabungsstätte erarbeitet werden. Wie der Gemeinschaftsvorsitzende informiert, erleichtere ein solches Konzept Schulen die Finanzierung von Klassenfahrten. Der Besuch könne dann über das Schulverwaltungsamt laufen und dort auch Kosten abgerechnet werden. Ein solcher Ausflug stehe dann unter dem Begriff „Lernen am anderen Ort“, erklärt Maik Esser.