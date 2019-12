Sömmerda. Neues Kinderbuch gibt Einblick in die Stadtgeschichte und stellt Freizeitangebote vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf niedliche Art die Stadt kennenlernen

Geschichte, Kultur, Freizeitangebote: Was Sömmerda alles zu bieten hat, können Kinder in einer neuen, extra auf sie zugeschnittenen Broschüre erfahren. „Entdecke Sömmerda“ heißt die Lektüre, mit der Kinder zwischen vier und neun Jahren die Stadt auf „niedliche Art und Weise kennenlernen können“, meint Lena Kob vom Stadtmarketing. Gemeinsam mit Kristin Fuhrmann von der Sömmerdaer Tourist Information hat sie das Konzept entwickelt und die Inhalte zusammengetragen.

Zum Thüringentag im Sommer hatten Mitarbeiter des Titus-Verlages die beiden Frauen gefragt, ob sie Lust hätten, dieses Buch zu gestalten. Kristin Fuhrmann, selbst Mutter dreier Kinder, war sofort angetan. „Viele sagen, dass in unserer Stadt nichts los ist, dass es für Kinder keine Angebote gibt. Und das stimmt einfach nicht“, sagt die 35-Jährige. Mit dem Buch bekam sie die Chance, das zu zeigen.

Auf gerade einmal 13 Seiten werden zum Beispiel die Stadtgeschichte erzählt und Sehenswürdigkeiten wie das Erfurter Tor oder das Salzmannhaus vorgestellt. Auch die Feuerwehr und verschiedene Vereine kommen zu Wort. Am unteren Rand jeder Seite steht ein kleines Rätsel, das die Kinder zum Mitmachen animieren soll.

„Uns war es wichtig, dass die Vereine ihre Infos selbst zuliefern“, sagt Lena Kob. Schließlich wüssten die Vereine selbst am besten, was ihre Arbeit ausmacht. Das kam auch bei den Vereinen gut an, meint Kristin Fuhrmann. „Mit dem ganzen Stoff hätten wir das Buch dreimal länger machen können.“ Eine zweite Auflage schließt sie deshalb nicht aus. Ein halbes Jahr habe es gedauert, bis alles zusammengetragen war und das Buch schließlich fertiggestellt werden konnte.

Für das Buch wurden vom Verlag zwei Figuren kindgerecht entworfen: der Adler aus dem Stadtwappen und Herr Salzmann. Beide führen durch die Lektüre. Die Rechte an den Figuren hat die Stadt. „So können wir sie auch für weitere Kinder- und Jugendprojekte hier nutzen“, so Fuhrmann.

Bevor „Sömmerda entdecken“ herauskam, gab es bereits ein Buch über die Stadt, das für Kinder gedacht war. Allerdings sei das eher etwas für den Sachkundeunterricht in der Schule gewesen.

Die Lektüre gibt es außerdem als Hörbuch. „Das ist dann für die ganz Kleinen oder die, die nicht so gerne lesen“, sagt Lena Kob.

„Und vielleicht lernen dadurch ja auch die Erwachsenen noch etwas“, fügt Kristin Fuhrmann an.

Das Buch (3,90 €) und das Hörbuch (2,90 €) sind in der Tourist-Information und in der Stadtbibliothek in Sömmerda erhältlich.