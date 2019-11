Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausbau des Angers wird fortgesetzt

Der Ausbau der Sömmerdaer Altstadt wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Nachdem der 1. Bauabschnitt des Anger-Bereiches bereits realisiert wurde, gehe man als nächstes in die Neutorstraße hinein, sagte Bauamtsleiter Otto Rosenstiel jüngst auf eine Frage in der Einwohnerversammlung. 2020 sei dort der grundhafte Ausbau vorgesehen, der einen Kostenumfang von rund 209.000 Euro habe.

In diesem Jahr erfolgte bereits die Planung für diesen 2. Bauabschnitt, wofür 20.000 Euro ausgegeben wurden. Der Ausbau schließt die Trinkwasser- und Abwasserleitungen mit ein.

Begonnen worden war mit dem 1. Abschnitt am Anger von der Langen Straße (Einmündung Querstraße) bis zur Wachtelstraße im Mai 2018, im November erfolgte die Freigabe. 2019 sollte es eigentlich weitergehen, doch wegen des Thüringentages in der Stadt wurde das Projekt um ein Jahr verschoben. Insgesamt würden sich die Arbeiten in der Altstadt bis ins Jahr 2030 hinziehen, kündigte Otto Rosenstiel an.