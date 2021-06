Ausbildung in Region Sömmerda: Pro Schüler gibt es zwei freie Lehrstellen

Sömmerda. Für Firmen und Schulabgänger bleibt nicht mehr sehr viel Zeit, um Ausbildungsverträge abzuschließen. Für die Jugendlichen ist die Auswahl groß, zumindest rechnerisch.

In wenigen Wochen beginnt das neue berufliche Ausbildungsjahr. Rein rechnerisch gibt es im Landkreis Sömmerda und in der Region Mittelthüringen doppelt so viele freie Lehrstellen wie Schulabgänger, die noch unversorgt sind. Das meldete am Mittwoch die Bundesagentur für Arbeit.

Dass die Chancen für eine Lehrstelle für die jugendlichen Bewerberinnen und Bewerber trotz Pandemie sehr gut seien, belege die Statistik: Derzeit sind nach Agenturdaten über 1400 Lehrstellen in Mittelthüringen frei. Ihnen stünden 721 unversorgte Bewerber gegenüber. Präzise auf Sömmerda und den Landkreis aufgeschlüsselte Zahlen wurden nicht vorgelegt. Viele Lehrlinge würden im verarbeitenden Gewerbe, im Bauwesen, in der Logistik und im Handel gesucht.

„Für Betriebe wird es höchste Zeit, die Ausbildungsverträge abzuschließen und mit den zukünftigen Nachwuchskräften bis zum Ausbildungsbeginn in Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig ist es auch für Jungen und Mädchen auf Ausbildungssuche höchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen oder sich verstärkt zu bewerben,“ erklärt Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Erfurt.

Berufsberatung für Jugendliche erreichbar über die Hotline Telefon: 0800 4 5555 00